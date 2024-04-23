В Орловской области увеличили выплату для медиков из глубинки

23.4.2024 | 15:29 Медицина, Новости

Её ввели год назад.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Тогда соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

Ежемесячная выплата полагается работникам здравоохранения, которые работают в населённых пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек, а также таких, где число жителей более 50, но менее 100 тысяч. В Орловской области её получают 4420 медиков.

С марта размер выплат увеличен следующим образом. В сёлах и городах с населением до 50 тысяч человек она выросла до 50 тысяч (для врачей) и до 30 тысяч (для среднего медицинского персонала). В населённых пунктах в диапазоне от 50 до 100 тысяч жителей – до 29 тысяч (для врачей) и до 13 тысяч (для среднего медицинского персонала).

Пособие полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений службы скорой помощи.

ИА «Орелград»


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