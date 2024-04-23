В Орловской области зафиксировано уже пять случаев боррелиоза

23.4.2024 | 13:04 Медицина, Новости

Все заболевшие – взрослые.

Фото: Администрация Орла

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Речь идёт об иксодовом боррелиозе, который передаётся через укус клеща. Всего в новом сезоне, по официальным данным, от нападений этих животных пострадали 85 жителей Орловщины. 13 из них это несовершеннолетние.

«Клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрируется», – отметили в ведомстве.

В регионе запланированы акарицидные обработки на площади 360 гектаров. На данный момент они проведены в Городском и Детском парках Орла.

Также с сегодняшнего дня по 25-е апреля в связи с обработкой от клещей для посещения закрыт парк Победы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования