В Орловской области зафиксировано уже пять случаев боррелиоза

Все заболевшие – взрослые.

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Речь идёт об иксодовом боррелиозе, который передаётся через укус клеща. Всего в новом сезоне, по официальным данным, от нападений этих животных пострадали 85 жителей Орловщины. 13 из них это несовершеннолетние.

«Клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрируется», – отметили в ведомстве.

В регионе запланированы акарицидные обработки на площади 360 гектаров. На данный момент они проведены в Городском и Детском парках Орла.

Также с сегодняшнего дня по 25-е апреля в связи с обработкой от клещей для посещения закрыт парк Победы.

ИА «Орелград»