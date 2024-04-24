Директор районного центра соцобслуживания подозревается в мошенничестве

Об этом рассказали в орловском Следственном комитете.

Как пояснили в ведомстве, уголовное дело по соответствующей статье возбуждено в отношении орловчанки, возглавляющей «Центр социального обслуживания населения Дмитровского района». При этом использовались материалы, собранные сотрудниками Управлений ФСБ и МВД по Орловской области.

Предварительно установлено, что в период с 2019-го по 2024-й годы женщина фиктивно трудоустроила в доверенное ей учреждение несколько родственников. Свекровь орловчанки, якобы, работала уборщиком служебных помещений, а её экс-супруг – слесарем-механиком.

В данный период им незаконно начислялась заработная плата. Общая сумма потянула на 1 миллион 200 тысяч рублей.

Ранее уголовное дело по той же статье возбудили и в отношении главного бухгалтера центра. Как установило следствие, женщина фиктивно трудоустроила в это же учреждение свою дочь (на должность инженера-электронщика). В итоге ей незаконно начислили зарплату на общую сумму около одного миллиона.

Также накануне стало известно, что в Орле вскрыли хищение около 103 миллионов рублей на строительстве станции умягчения воды.

ИА «Орелград»