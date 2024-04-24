Новый надзорный орган создан в администрации области

Сотрудники нового отдела займутся защитой региона от чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Андрей Клычков утвердил положение об отделе регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, информатизации и программного обеспечения департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Новый орган станет правопреемником упраздненного этим же постановлением отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Отдел станет структурным подразделением департамента надзорной и контрольной деятельности. Соответственно, в своей деятельности он подотчетен руководителю департамента. Одной из его задач станет информатизация и программное обеспечение деятельности департамента. Однако главная задача – осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Сотрудникам отдела дано право организовывать и проводить контрольные мероприятия, выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, составлять протоколы об административных правонарушениях, контролировать исполнение выданных предписаний, рассматривать обращения и жалобы организаций и граждан, поступающие в рамках государственного надзора в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Также на отдел возложены функции по осуществлению мониторинга надзорной деятельности сотрудников профильных департаментов областной администрации и органов местного самоуправления. Новой функцией станет широкое использование государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» функций». Кстати, мониторинг заполнения государственных информационных систем, используемых департаментом, также возложен на новый отдел.

ИА «Орелград»