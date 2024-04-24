Должников в Орловской области стало меньше

Тенденцию подметили в региональной налоговой службе.

В Орловской области постепенно снижается количество должников по налогам. Такую тенденцию подметили в региональном Управлении ФНС России. Согласно ведомственной статистике, по состоянию на 1 апреля 2024 года количество должников по налогам, по сравнению с предыдущим месяцем, сократилось на 11 процентов. А по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число орловских налоговых должников уменьшилось на 32 процента.

Правда, стоит отметить тот факт, что общее число должников по налогам в регионе по-прежнему большое. На данный момент 123,7 тысячи орловцев имеют невыполненные обязательства перед государством. Возможно, некоторые из них даже не подозревают о своих долгах. В связи с этим налоговики напоминают жителям Орловской области о том, что существует довольно удобная информационная услуга, при помощи которой любой может с легкостью контролировать состояние своих расчетов с бюджетной системой.

Речь идет о рассылке налоговой службой информационных сообщений, которые могут поступать как на электронную почту, так и на телефоны абонентов в виде смс-сообщений. Если долгов нет, сообщения не придут, а если задолженность имеется, налоговики неназойливо проинформируют о ней. Причем услуга не навязывается – абонент сам должен дать налоговикам свое согласие на получение такой информации

«Для того чтобы подписаться на рассылку, плательщику нужно дать свое согласие, заполнив документы установленного образца, – уточнили в областной налоговой службе. – Сделать это можно при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, через представителя, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи. По состоянию на 1 апреля 2024 года данным сервисом уже пользуются 45,4 тысячи налогоплательщиков, что на 47 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года».

Напоминают налоговики и о том, что погасить задолженность можно оперативно дистанционным способом. Для этого можно воспользоваться интернет-сервисами ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин». Погасить долги также можно через отделения банков и терминалы.

ИА «Орелград»