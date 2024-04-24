В прокуратуре примут пострадавших от дистанционных мошенников

Приём проведёт первый зампрокурора Орловской области.

Мероприятие запланировано на 17 мая. Приём начнётся в 10 часов. Встреча пройдёт в здании прокуратуры Орловской области на Красноармейской, 17-А.

Первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков встретится с гражданами, чтобы поговорить о соблюдении их прав при расследовании уголовных дел, связанных с дистанционными мошенниками.

Записаться на приём можно по телефону 8 (4862) 40-56-49 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина) либо по телефону 8-903-637-14-95 (у дежурного).

Ранее стало известно, что надзорное ведомство наказало жителя Алтайского края за обманутую орловчанку.

ИА «Орелград»