В Орловской области укрепят традиционные духовные ценности

Действовать в этом направлении власти будут по плану.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план мероприятий по реализации на территории Орловской области в 2024-2025 годах «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», утвержденных указом президента Владимира Путина. Ответственным исполнителям плана губернатор поручил вносить в департамент внутренней политики и развития местного самоуправления предложения о его корректировке, при необходимости.

План предусматривает организацию и проведение в течение двух лет более чем 70 различных мероприятий. В частности, в него включена организация встреч, бесед, круглых столов, диспутов и часов общения с представителями общественных организаций патриотической и гражданской направленности. Запланировано проведение мероприятий по сохранению и развитию традиционной народной культуры и культурно-исторического наследия и мероприятий, направленных на формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Что касается конкретных акций, то в план, например, включено проведение региональной выставки-конкурса художественного творчества детей «Крымская весна», реализация проектов «Храмы, музеи, усадьбы Орловщины» и «Диалог со священником», проведение Дня единого текста в образовательных организациях Орловской области, региональный этап Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока давности», конкурс фотографий «На фоне Пушкина снимается семейство», посвященный Году семьи и юбилею Пушкина.

Кроме того, укреплять духовные ценности будут с помощью областного конкурса-фестиваля вокального и инструментального творчества «Звонкие голоса Орловщины», олимпиады для школьников «Православные защитники земли русской», регионального проекта «Эхо войны», конкурса видеороликов «Семейная Палитра: видео-истории о семье, любви, традициях», фестиваля школьных музеев «Живая история в школе», конкурса педагогических практик по духовно-нравственному образованию «Светочи православия Орловского края».

Запланировано объединенное заседание секций регионального учебно-методического объединения учителей истории и основ религиозных культур и светской этики «Эффективные технологии обучения, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания на основе традиционных российских ценностей», а также круглый стол по вопросам патриотического воспитания детей дошкольного возраста и приобщения их к народным традициям и культуре и многое другое.

ИА «Орелград»