Прокуратура наказала жителя Алтайского края за обманутую орловчанку

24.4.2024 | 11:31 Закон и порядок, Новости

С мужчины взыщут 213 тысяч рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала жительница Орла 1938-го года рождения. Собеседники убедили её перевести денежные сбережения, которые, якобы, находились в опасности, на другой счёт. Затем их похитили.

Держателем карты оказался житель города Змеиногорск Алтайского края. Как выяснила прокуратура Орловской области, он оформил её на третьих лиц за вознаграждение.

Однако в итоге незаконная сделка принесла ему и убытки. Змеиногорский районный суд, рассмотрев иск, полученный из Орла, постановил, что мужчина должен компенсировать пенсионерке всю сумму – 213 тысяч рублей.

Судебный акт вступил в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»


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