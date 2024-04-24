Орловцев предупредили о сносе гаражей

К демонтажу приговорили объекты у Разградского парка и кладбища жертв фашизма.

Собственникам гаражей, расположенных у дома №101 по улице Красина, в районе домов №3; 3А по Ломоносова, предложили демонтировать объекты самостоятельно в срок до 24 апреля. Соответствующие объявления размещены на конструкциях.

В случае неисполнения уведомления гаражи будут демонтированы и вывезены в принудительном порядке, предупреждает администрация Орла. Их отправят на Спецавтобазу (Новосильское шоссе, 18,а). С собственников могут быть взысканы средства, потраченные на транспортировку и хранение. Уточнить информацию о судьбе имущества можно по телефонам: (4862) 255210 (доб. 2317).

ИА “Орелград”