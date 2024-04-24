В Орле Управление образования возглавила Анастасия Сергеева

Также подразделение отвечает за спорт и физкультуру.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сергеева работала на посту ещё с августа минувшего года, но только в качестве исполняющего обязанности. Теперь она стала полноценным начальником управления.

Госслужащая родилась в 1975 году. В 1996-м получила профильное педагогическое образование. Затем работала учителем русского языка в Ленинградской области.

После Сергеева продолжила карьеру в школе №25 Орла. Здесь она исполняла обязанности заместителя директора.

Ещё позднее Сергеева отдала около пяти лет работе в сфере надзорной деятельности, пройдя путь до заместителя начальника городского управления образования.

ИА «Орелград»