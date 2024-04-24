В Орле Управление образования возглавила Анастасия Сергеева

24.4.2024 | 16:00 Новости, Образование

Также подразделение отвечает за спорт и физкультуру.

Фото: Администрация Орла

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сергеева работала на посту ещё с августа минувшего года, но только в качестве исполняющего обязанности. Теперь она стала полноценным начальником управления.

Госслужащая родилась в 1975 году. В 1996-м получила профильное педагогическое образование. Затем работала учителем русского языка в Ленинградской области.

После Сергеева продолжила карьеру в школе №25 Орла. Здесь она исполняла обязанности заместителя директора.

Ещё позднее Сергеева отдала около пяти лет работе в сфере надзорной деятельности, пройдя путь до заместителя начальника городского управления образования.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования