В ближайшие дни воздух прогреется до 25 градусов

24.4.2024 | 15:03 Новости, Общество

Об этом сообщили в Орловском гидрометцентре.

Фото: ИА «Орелград»

Погода испортилась из-за южного циклона. Однако его влияние постепенно ослабевает.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, уже завтра по области дневная температура вырастет до 25 градусов. Такая же ситуация сохранится и в четверг. В пятницу снова немного похолодает (до плюс двадцати).

Ближайшей ночью на Орловщине будет от плюс шести до плюс одиннадцати градусов. Затем ночные температуры повысятся до плюс десяти – плюс пятнадцати.

Ночью и днём могут идти кратковременные дожди. Что касается ветра, то ближайшие несколько суток он будет дуть с юго-востока со скоростью от восьми до тринадцати метров в секунду, затем сменится на юго-западный.

ИА «Орелград»


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