«Бессмертный Полк» на Орловщине пройдёт в формате онлайн

24.4.2024 | 12:02 Новости, Общество

Об этом заявил губернатор.

Как сообщает телеканал «Первый областной», Андрей Клычков высказался на эту тему на заседании оперативного штаба региона. Оно состоялось сегодня.

На встрече орловские чиновники и силовики обсуждали вопросы обеспечения безопасности во время майских праздников.

Ранее во время последнего прямого эфира в соцсетях губернатор заявил, что в день акции все желающие смогут прийти с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, в публичные места области – например, парки или скверы. Это также станет частью мероприятия. Однако массового шествия проводиться не будет.

Акция проводится с 2012-го года. Шествие «Бессмертного полка» отменялось трижды – в 2020-м и 2021-м годах, из-за коронавируса, и в 2023-м, из-за СВО.

ИА «Орелград»


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