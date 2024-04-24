Разработка охранной зоны центра Орла вызвала ажиотаж

24.4.2024 | 7:57 Культура, Новости

На открытый конкурс подали семь заявок.

ИА “Орелград”

Победителем отбора признано ООО  НПП «Урал». Цена контракта – 1,2 млн рублей (ниже начальной на 40%). Подрядчику предстоит разработать объединенную зону охраны в границах улиц  Гостиная, Гагарина и Богоявленской площади, проекты границ территорий и проекты предметов охраны шести объектов культурного наследия.

  • Здание ДК «Профсоюзов», начало XIX в., улица Гагарина, 2;
  • «Ансамбль домов», конец XVIII-XIX века, 1929-1950 годы, улица Гостиная, 1;
  • «Торговые ряды», 1849 год, улица Гостиная, 2;
  • «Дом жилой», середина XX в., улица Гостиная, 3;
  • «Здание учетно-кредитного техникума», 1957 год, улица Гостиная, 4;
  • «Богоявленская церковь», 1644 год, 1760 год, XIX в., Богоявленская площадь, 1.

Разработанная научно-проектная документация должна пройти историко-культурную экспертизу. Результаты работ с положительным заключением необходимо передать управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области до 25 июля 2024 года.

Напомним, в сердце Орла планируется масштабное благоустройство. Территория между Окой и Орликом станет частью комплекса «Судбищенская битва».

По данным kartoteka.ru, научно-производственное предприятие «Урал» зарегистрировано в Челябинске. Оно являлось исполнителем почти по 60 госконтрактам в различных регионах.

ИА “Орелград”


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