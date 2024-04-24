Клычков включил Алёхина в состав комиссии по эпизоотическому благополучию

24.4.2024 | 14:10 Важное, Закон и порядок, Новости

В отношении чиновника возбуждено два уголовных дела.

Фото: пресс-служба областного совета

Оба они касаются превышения должностных полномочий.

Ранее глава орловского Облэконадзора Евгений Алёхин находился под домашним арестом. Сейчас чиновник на свободе, но вынужден соблюдать наложенный запрет на совершение определённых действий.

Всё это не помешало губернатору ввести его в состав областной комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по особо опасным и карантинным болезням животных. Постановление, обновляющее состав органа, опубликовано на официальном портале области.

Впрочем, официально Алёхин пока что не признан виновным ни по одному из дел, поэтому формальных причин для обратного решения у Клычкова нет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования