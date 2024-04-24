Клычков включил Алёхина в состав комиссии по эпизоотическому благополучию

В отношении чиновника возбуждено два уголовных дела.

Оба они касаются превышения должностных полномочий.

Ранее глава орловского Облэконадзора Евгений Алёхин находился под домашним арестом. Сейчас чиновник на свободе, но вынужден соблюдать наложенный запрет на совершение определённых действий.

Всё это не помешало губернатору ввести его в состав областной комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по особо опасным и карантинным болезням животных. Постановление, обновляющее состав органа, опубликовано на официальном портале области.

Впрочем, официально Алёхин пока что не признан виновным ни по одному из дел, поэтому формальных причин для обратного решения у Клычкова нет.

ИА «Орелград»