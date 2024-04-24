Орловец подозревается в заигрываниях с экстремистской символикой

24.4.2024 | 16:30 Криминал, Новости, Общество

Его подвела сомнительная татуировка.

ИА “Орелград”

Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области, житель Орла отбывал наказание в ИК-2 (в Ливнах). В период с октября 2023-го по март 2024-го он демонстрировал посторонним лицам татуировки с символикой запрещённого в России экстремистского общественного движения.

Ранее его привлекали к ответственности за аналогичное нарушение, но лишь к административной. Теперь возбуждено уголовное дело. Оно возбуждено по статье 282.4, часть 1 (публичное демонстрирование символики экстремистской организации).

В настоящее время в рамках дела проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Известно, что мужчине 28 лет.

Ранее СК сообщил, что директор районного центра соцобслуживания подозревается в мошенничестве.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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