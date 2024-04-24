Во Мценске стартовал ремонт улицы Ленина

24.4.2024 | 12:09 ЖКХ, Новости

Об этом сообщила орловская «Дорожная служба»

Фото: «Дорожная служба»

Публикация появилась в соцсетях предприятия.

Здесь планируется сделать капитальный ремонт участка, расположенного между перекрёстками с улицей Тургенева и переулком Паровозным. Они должны завершиться к 1 августа текущего года.

«Работы на объекте уже начались, завозим материал, разгружаем бордюрный камень», – пояснили в «Дорожной службе».

На улице проведут демонтаж, отрегулируют высоту крышек колодцев, укрепят обочины щебнем. Дорожное покрытие выровняют. Также здесь установят водопропускные трубы.

Фото: «Дорожная служба»

ИА «Орелград»


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