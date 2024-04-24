Во Мценске стартовал ремонт улицы Ленина

Об этом сообщила орловская «Дорожная служба»
Публикация появилась в соцсетях предприятия.
Здесь планируется сделать капитальный ремонт участка, расположенного между перекрёстками с улицей Тургенева и переулком Паровозным. Они должны завершиться к 1 августа текущего года.
«Работы на объекте уже начались, завозим материал, разгружаем бордюрный камень», – пояснили в «Дорожной службе».
На улице проведут демонтаж, отрегулируют высоту крышек колодцев, укрепят обочины щебнем. Дорожное покрытие выровняют. Также здесь установят водопропускные трубы.
ИА «Орелград»