Во Мценске стартовал ремонт улицы Ленина

Об этом сообщила орловская «Дорожная служба»

Публикация появилась в соцсетях предприятия.

Здесь планируется сделать капитальный ремонт участка, расположенного между перекрёстками с улицей Тургенева и переулком Паровозным. Они должны завершиться к 1 августа текущего года.

«Работы на объекте уже начались, завозим материал, разгружаем бордюрный камень», – пояснили в «Дорожной службе».

На улице проведут демонтаж, отрегулируют высоту крышек колодцев, укрепят обочины щебнем. Дорожное покрытие выровняют. Также здесь установят водопропускные трубы.

ИА «Орелград»