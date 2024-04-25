Благоустройство сквера Орловских литераторов завершено

25.4.2024 | 14:25 ЖКХ, Культура, Новости

Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Администрация Орла

Сквер находится неподалёку от здания городской администрации – рядом с памятником Бунину.

Работы выполнялись не за счёт бюджета, а за счёт мецената. В его роли выступил завод «Орёлмасло».

Территорию вымостили плиткой. В сквере установили современные скамейки трёх разновидностей – всего 13 штук. Также здесь разместили трое качелей с подсветкой, фонари и урны.

В центре сквера установили любопытный арт-объект – стилизованное изображение исторического центра Орла, позволяющее увидеть достопримечательности в миниатюре. Также на барельефе увековечены имена наиболее выдающихся писателей-орловцев.

«Новый сквер станет настоящей визитной карточкой нашего города!» – заявили в пресс-службе горадминистрации. Напомним, что в 2021-м году Орлу было официально присвоено звание «Литературной столицы России».

Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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