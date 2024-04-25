Благоустройство сквера Орловских литераторов завершено

Об этом сообщили в мэрии.

Сквер находится неподалёку от здания городской администрации – рядом с памятником Бунину.

Работы выполнялись не за счёт бюджета, а за счёт мецената. В его роли выступил завод «Орёлмасло».

Территорию вымостили плиткой. В сквере установили современные скамейки трёх разновидностей – всего 13 штук. Также здесь разместили трое качелей с подсветкой, фонари и урны.

В центре сквера установили любопытный арт-объект – стилизованное изображение исторического центра Орла, позволяющее увидеть достопримечательности в миниатюре. Также на барельефе увековечены имена наиболее выдающихся писателей-орловцев.

«Новый сквер станет настоящей визитной карточкой нашего города!» – заявили в пресс-службе горадминистрации. Напомним, что в 2021-м году Орлу было официально присвоено звание «Литературной столицы России».

ИА «Орелград»