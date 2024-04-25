В Орловской области вынесли приговоры двум экс-полицейским

Их признали виновными в превышении должностных полномочий.

Как установил суд, преступление произошло в сентябре 2023-го года. Тогда ещё действующие сотрудники полиции проводили проверки в связи с кражей телефона и карточки у жительницы Орла.

Полицейские приняли у потерпевшей объяснения. При этом в бумагах они указали заведомо ложную информацию – о том, что ценные предметы были утеряны, а не украдены. Орловчанка подписала бумагу не глядя.

После этого полицейские отказали ей в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

В итоге каждому из мужчин назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, в течении двух лет они не смогут занимать должности в правоохранительных органах, связанные с властными полномочиями. Также их лишили специальных званий «майор» и «старший лейтенант полиции».

ИА «Орелград»