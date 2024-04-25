В Дмитровске директора центра соцобслуживания взяли под стражу

25.4.2024 | 16:00 Криминал, Новости

Женщина обвиняется в мошенничестве.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Орловчанке предъявили официальное обвинение (по статье 159 УК РФ, часть 4). Суд решил, что директор «Центра социального обслуживания населения Дмитровского района» будет дожидаться исхода процесса в СИЗО.

Напомним, по текущей версии женщина фиктивно трудоустроила в учреждение несколько своих родственников. Похожее обвинение предъявлено и главному бухгалтеру центра.

Установлено, что, как минимум, в последнем случае женщины действовали в сговоре. Главбух фиктивно устроила в учреждение свою дочь (на должность инженера-электронщика). Директор получила от своей подчинённой около 2 миллионов рублей.

По уголовному делу проведены обыски, изъята документация, назначен комплекс судебных экспертиз.

ИА «Орелград»


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