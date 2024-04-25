ДОМ.РФ продает в Орле здание и землю у еврейского кладбища

Подача заявок на участие в аукционе стартовала 24 апреля.

Продается находящийся в федеральной собственности объект недвижимости площадью 1,4 тыс. кв. м (трехэтажное здание №2 по улице Энергетиков) и участок площадью 0,8 тыс. кв. м (кадастровый номер 57:25:0030121:187). Объект расположен в территориальной зоне инженерной инфраструктуры (И-1). Среди видов разрешенного использования земли коммунальные услуги, заправка транспортных средств, автомойка, ремонт автомобилей, связь, энергетика и так далее.

Начальная цена – 9,49 млн рублей. Шаг аукциона – 1%. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 3 июня, указано в ГИС “Торги”.

Объект реализуется в соответствии с решением Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации (протокол от 16.11.2023 № 6), решением Правления АО «ДОМ.РФ» (протокол от 19.04.2024 № 6/16).

ИА “Орелград”