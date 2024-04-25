В Орле за долги пустили с молотка ТЦ в центре города

25.4.2024 | 7:28 Новости, Экономика

Двухэтажное здание №11 на Покровской улице.

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Собственник имущества – ООО «Развитие» (правопредшественник – ООО «Спецмаш»). Начальная цена – 10,8 млн рублей. В лот вошли торговый центр площадью 900,4 кв. м (два этажа и подвал), земельный участок площадью 572 кв. м. Шаг аукциона – 1%. Сумма задатка – полмиллиона рублей. Заявки от желающих принять участие в аукционе принимают до 13 мая, указано на torgi.gov.ru.

Средства от реализации недвижимости будут направлены на погашение задолженности перед «Связь-Банком» (присоединен к «Промсвязьбанк»). Постановление о передаче имущества на торги принято приставом УФССП России по Орловской области в марте 2024 года. Судебное же решение вступило в силу еще в феврале 2016 года.

Примечательно, что Александр Владимирович Тильман, по данным kartoteka.ru, был генеральным директором ООО «Развитие» до октября 2022 года и является одним из соучредителей компании. Далее на посту руководителя Александра Владимировича сменил Владимир Германович Тильман.

ИА “Орелград”


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