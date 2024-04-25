В Орле нашли деньги на пособия детям и выплаты военным

Депутаты облсовета одобрили внесение поправок в бюджет региона.

Орловский облсовет народных депутатов сразу в двух чтениях одобрил проект внесения поправок в закон об областном бюджете на 2024 год. По словам руководителя регионального департамента финансов Елены Сапожниковой, доходы и расходы увеличиваются на 1,026 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета при этом не изменится и составит 1,339 миллиарда рублей. После внесения поправок доходы составят 56,127 миллиарда рублей, расходы — 57,467 миллиарда.

За счет увеличения налоговых доходов планируется увеличить бюджетные ассигнования на предоставление Социальному фонду РФ субвенции в сумме 163,718 миллиона рублей. Она предназначена для софинансирования ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Еще 81,5 миллиона рублей правительство региона направит на единовременную денежную выплату военнослужащим, получившим ранение (контузию, травму, увечье), а также единовременную денежную выплату членам семей погибших и умерших военнослужащих.

Кроме того, 156,843 миллиона рублей за счет дополнительных доходов будет направлено на исполнение судебных решений железнодорожников, а именно на возмещение убытков по искам АО «Центральная ППК». Речь идет о нескольких арбитражных процессах, в которых железнодорожники отсудили у властей области компенсацию выпадающих доходов от перевозки льготников в пригородных поездах.

«Ранее проект изменений областного бюджета был представлен для рассмотрения на заседаниях всех комитетов областного Совета и получил положительное заключение государственно-правового управления Аппарата областного Совета», – сообщила пресс-служба регионального парламента. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в нем « отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции».

ИА «Орелград»