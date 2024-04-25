Готовность индустриального парка «Регион 57» оценили в 15%

Площадку осмотрел руководитель департамента промышленности Орловской области.

Индустриальный парк «Регион 57» разместится на площади свыше 8 гектаров (Машиностроительная, 8). В настоящий момент возводят производственные и административные помещения для будущих компаний-резидентов, которые в дальнейшем смогут перевезти сюда производство.

«Было обязательство, что 10% готовность на 1 апреля, сейчас около 15% готовности, – прокомментировал Денис Леонов. – Темп возрастет, когда будут поставлены колонны. Я думаю, в течение месяца мы выйдем на 30% готовность, как планировалось, в конце этого года индустриальный парк будет введен в эксплуатацию», – оценил глава департамента промышленности в беседе с журналистом канала «Первый Областной».

Два строящихся корпуса – 15 тысяч квадратных метров. Площадка получила поддержку Минэкономразвития. Благодаря победе в конкурсе, 500 миллионов рублей субсидий выделено из федерального бюджета на возвещение затрат. Еще около 600 миллионов планируется привлечь инвесторам, которые развивают этот частный индустриальный парк. Резиденты получат необходимые площади, инфраструктуру и коммунальные ресурсы. Также важно, что рядом железнодорожная станция «Саханская».

Резидентами могут стать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Всего пять корпусов, включая существующие здания промзоны. У парка уже есть первый резидент – компания «Гелиос». Она работает здесь уже год. Предприятие предоставляет услуги по металлообработке, изготавливает механизмы для промышленности, дорожного и сельского хозяйства. Всего резидентов должно быть не менее десяти, чтобы соблюсти требования Минэкономразвития. Специализации на определенных отраслях в парке не планируется.

ИА “Орелград”