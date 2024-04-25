Ливенские коммунальщики начали возить пассажиров

О новом виде деятельности предприятия поговорили в мэрии.

Как сообщили в администрации Ливен, участники оперативного совещания при главе города обсудили работу МУП «Коммунальный сервис». Доклад представил директор этого предприятия Виктор Бахтин. Он указал, что основным видом деятельности является сбор, транспортирование и захоронение твердых коммунальных отходов. МУП работает по договору с региональным оператором, которым является «УК «Зеленая роща».

Однако занялись коммунальщики и принципиально новым для себя делом. По словам докладчика, еще в декабре прошлого года предприятие оформило лицензию на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами. Месяц назад первые автобусы вышли на маршруты. В настоящий момент непосредственно в пассажирских перевозках участвуют 10 работников коммунального предприятия, в том числе шесть водителей и четыре диспетчера.

«МУП «Комсервис» города Ливны предано пять автобусов ПАЗ и пять пассажирских «Газелей», – рассказал Виктор Бахтин. – По причине не полной укомплектованности водительского состава сейчас работают два автобуса ПАЗ и три «Газели» по маршрутам №№2, 5, 7, 13 и 21. Нехватка рабочих кадров – это одна из самых главных проблем, возникших на предприятии».

По его словам, согласно штатному расписанию МУПу требуется 21 водитель мусоровозов, а работает на сегодняшний день только 14; водителей автобусов по штату должно быть 22 человека, а трудоустроено всего шесть; водителей грузовиков ЗИЛ должно быть трое, работает двое. «Как вы понимаете, водители – это основной и самый главный персонал на нашем предприятии, нехватка которого сильно отражается на количестве и качестве выполняемых задач предприятия», – сказал Виктор Бахтин.

Исполняющая обязанности главы города Людмила Полунина поручила «представить анализ эффективности работы транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, по итогам первого месяца работы, продолжить работу по увеличению маршрутов городских пассажирских перевозок».

ИА «Орелград»