В Орловской области из-за нарушений временно закрыли автозаправку

Деятельность газозаправочной станции приостановлена по решению суда.

В Ливнах к административной ответственности привлечено ООО «Придорожный комплекс «НефтеГазСервис». Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда, поводом для этого стало выявленное нарушение требований промышленной безопасности на газозаправочной автомобильной станции в районе объездной дороги. Административные материалы были составлены по итогам внеплановой выездной проверки, которую проводили инспекторы Приокского управления Ростехнадзора на опасных производственных объектах.

В данном случае на газозаправочной автомобильной станции, как сообщили в суде, были выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. На компанию по итогам проверки составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Поскольку нарушения оказались очень серьезными, административные материалы в тот же день были переданы на рассмотрение в суд.

«В судебном заседании представитель ООО «ПК «НефтеГазСервис» признал свою вину в совершении административного правонарушения, не отрицал, что на газозаправочной станции имеются нарушения, обязался устранить их в установленный срок», – сообщили в пресс-службе суда. При вынесении решения было учтено то, что на заправке «не обеспечена безопасная эксплуатация опасного производственного объекта». Компании было назначено административное наказание в виде приостановления деятельности газозаправочной автомобильной станции на 60 суток, в течение которых нарушения нужно устранить.

«Постановление суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Орловский областной суд», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»