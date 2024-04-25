Клычков попросил ремонтировать дороги не после, а до зимы

Так уже делают в Малоархангельском районе.

Вопрос строительства дорог стал одним из главных на сегодняшнем совещании губернатора с главами муниципальных образований.

Комментируя выступление главы Малоархангельского района Петра Матвейчука, Андрей Клычков отметил позитивный опыт данного муниципального образования.

«Мы традиционно занимаемся ямочными работами уже после зимнего периода. Малоархангельск делает наоборот. Он занимается ямочным ремонтом до зимы», – рассказал губернатор.

«Практика последних лет показывает, что эта работа гораздо более эффективная. [В итоге] после зимы нет потребности в таком [большом] объёме дорожного покрытия – меньше повреждений, меньше разрушений, нет разрывов асфальта», – объяснил Клычков.

Глава исполнительной власти региона призвал другие муниципальные образования изучить данный опыт и, по возможности, применить его на практике.

ИА «Орелград»