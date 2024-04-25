Орловский облсуд смягчил меру пресечения для Антона Тяпочкина

Главу компании «Кварта-Л» освободили из-под стражи.

Он будет находиться под домашним арестом – пока что до 30 мая, сообщает «Абирег». Ранее решение о взятии под стражу принял Кромской районный суд.

Напомним, Тяпочкин подозревается в мошенничестве. Орловские правоохранители задержали его в связи с возможным хищением из бюджета 1,9 миллиона рублей. Преступление произошло при строительстве объекта в Дмитровском районе. Туда были поставлены оборудование и спорткомплексы с характеристиками ниже заявленных в контракте.

Также на днях стало известно, что власти Курска расторгли контракт, заключённый с «Кварта-Л», после ареста главы компании на Орловщине.

ИА «Орелград»