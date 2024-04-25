Орловчанка стала юбилейным посетителем выставки «Россия»

Её поощрили подарками.

Ольга Лутова из Орловской области стала одиннадцатимиллионным посетителем выставки «Россия», проходящей в Москве на ВДНХ. Это произошло сегодня.

Женщина приехала туда с мужем Анатолием и дочерями Валерией и Софией.

«Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать», – рассказала орловчанка.

Дирекция выставки (совместно с администрацией Томской области) поощрила семью Лутовых, вручив им сертификат на путешествие в Томск длиной в четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»