В Кромском районе стартовал ремонт семи автодорог

Об этом объявили на совещании с главами муниципальных образований.

В районе ремонтируют два объекта в Макеево, по одному – в деревнях Бельдяжки, Рассоховец, Черкасская и Загнилецкий Хутор. Кроме того, в посёлке Кромы идёт ремонт на улице Карла Маркса.

Всего в 2024-м году за счёт средств из всех источников финансирования в Кромском районе заключено 17 контрактов на капремонт автодорог. Они обойдутся в 42 миллиона рублей.

При этом четыре объекта отремонтируют в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Кромского района». Их общая протяжённость составляет около пяти километров. Также район получил дополнительную субсидию из Дорожного фонда области, которая позволит привести в порядок ещё 12 участков автодорог местного значения (общей площадью около шести километров).

«Работа в Кромском районе ведётся оперативно, с опережение сроков. Это позволяет привлекать большее количество подрядных организаций и не тратить дополнительные средства на закупку инертных материалов», – отметил Клычков.

ИА «Орелград»