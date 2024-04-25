В Орле ищут непристойного прохожего

25.4.2024 | 18:20 Криминал, Новости

Он совершал сомнительные действия в присутствии несовершеннолетних.

Фото: vk.com/real_orel

Об этом сообщили в соцсетях. Как выяснили «Орловские новости», сейчас полиция проверяет эту информацию. Заявлений от пострадавших в МВД не поступало.

По уточнённым данным, инцидент произошёл на Приборостроительной улице. Мужчина средних лет занимался самоудовлетворением в присутствии двух 12-летних девочек.

Также автор сообщения, которое распространялось в соцсетях, утверждает, что мужчина предлагал школьницам вступить с ним в половую связь за денежное вознаграждение. Возможно, он находился в нетрезвом состоянии, так как держал в руках банку с неким напитком.

Подозрительного орловца зафиксировали на фото и видео.

Ранее обнажённый мужчина испугал девушек на бульваре Победы.

ИА «Орелград»


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