В Орле ищут непристойного прохожего

Он совершал сомнительные действия в присутствии несовершеннолетних.

Об этом сообщили в соцсетях. Как выяснили «Орловские новости», сейчас полиция проверяет эту информацию. Заявлений от пострадавших в МВД не поступало.

По уточнённым данным, инцидент произошёл на Приборостроительной улице. Мужчина средних лет занимался самоудовлетворением в присутствии двух 12-летних девочек.

Также автор сообщения, которое распространялось в соцсетях, утверждает, что мужчина предлагал школьницам вступить с ним в половую связь за денежное вознаграждение. Возможно, он находился в нетрезвом состоянии, так как держал в руках банку с неким напитком.

Подозрительного орловца зафиксировали на фото и видео.

Ранее обнажённый мужчина испугал девушек на бульваре Победы.

ИА «Орелград»