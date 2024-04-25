На Орловщине не начали освоение средств по трём нацпроектам

Ещё по одному средства, наоборот, освоены полностью.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании губернатора с главами муниципальных образований области.

Так, на данный момент не зафиксировано никаких кассовых расходов по национальным проектам «Развитие туристической инфраструктуры», «Международная кооперация и экспорт» и «Беспилотные авиационные системы».

Противоположная ситуация с нацпроектом «Производительность труда». По нему освоены все 100% средств (12,8 миллиона рублей).

С остальными национальными проектами ситуация очень разная. Лучше всего продвигаются «Малое и среднее предпринимательство» (57%), «Цифровая экономика» (42%), «Образование» (38,5%). Хуже всего – «Экология» (4%).

Если же брать только объём освоенных средств, то здесь выделяются «Образование» (освоено 713,8 миллионов), «Безопасные качественные дороги» (203,7), «Здравоохранение» (164,6).

ИА «Орелград»