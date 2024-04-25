На Орловщине не начали освоение средств по трём нацпроектам

25.4.2024 | 11:35 Новости, Общество, Экономика

Ещё по одному средства, наоборот, освоены полностью.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании губернатора с главами муниципальных образований области.

Так, на данный момент не зафиксировано никаких кассовых расходов по национальным проектам «Развитие туристической инфраструктуры», «Международная кооперация и экспорт» и «Беспилотные авиационные системы».

Противоположная ситуация с нацпроектом «Производительность труда». По нему освоены все 100% средств (12,8 миллиона рублей).

С остальными национальными проектами ситуация очень разная. Лучше всего продвигаются «Малое и среднее предпринимательство» (57%), «Цифровая экономика» (42%), «Образование» (38,5%). Хуже всего – «Экология» (4%).

Если же брать только объём освоенных средств, то здесь выделяются «Образование» (освоено 713,8 миллионов), «Безопасные качественные дороги» (203,7), «Здравоохранение» (164,6).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования