Орловскую усадьбу продают за миллиард

25.4.2024 | 6:40 Важное, Новости, Общество

Комплекс Zlynskiy выставили на продажу на Авито.

Фото: www.avito.ru

Соответствующее объявление размещено на популярном сайте по купле-продаже.

Столь внушительную сумму предлагается отдать за коттедж площадью 1763 квадратных метра и участок площадью 12 гектар. Дом является трёхэтажным. Рядом расположены обширные пруды.

Усадьба построена в 2010-м году. Она находится в Болховском районе рядом со Злынским конезаводом (на территории одноимённого посёлка).

Кстати, по мнению продавца, это является ещё одним плюсом данного предложения. «Это не просто красивый уголок… Здесь была выведена новая порода лошадей – «русская рысистая»», – сообщается в объявлении.

ИА «Орелград»


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