Солнечная энергия Орловщины все еще в «стадии реализации»

Запуск генерации анонсировали в 2023 году.

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики на территории региона в апреле 2022 года было подписано правительством Орловской области, Корпорацией развития и представителями ГК “Хевел” (соинвестор компании ООО “Новотроицк Солар”). Объем привлеченных инвестиций в рамках стратегического соглашения с ПАО «Сбербанк» составит до 1,5 млрд рублей, сообщали чиновники.

Соглашению предшествовал отбор проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничный рынок. В августе портал Орловской области сообщил, что Реализация проектов планируется в деревне Крутая Гора Большекуликовского сельского поселения Орловского района. Плановая дата ввода объектов в эксплуатацию – конец 2023 года.

“ОрелГрад” решил узнать, как обстоят дела в 2024. В департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения уточнили, что победителем отбора стал проект по строительству на территории Верховского района двух генерирующих объектов, с плановым объемом установленной мощности каждого 4,99 МВт.

«В настоящее время вышеуказанный проект в стадии реализации», – проинформировали чиновники в ответе на запрос.

С 2022 года от орловских солнечных станций нет вестей. В марте 2024 Арбитражный суд Москвы принял иск ПАО “Россети Центр” о признании недействительными решения и предписания ФАС России. В качестве третьего лица фигурирует ООО “Новотроицк Солар”. Найти предметную информацию о претензиях энергетиков в открытом доступе не удалось.

По данным kartoteka.ru, ООО «Новотроицк Солар» зарегистрировано в Орле на улице Базовой. Это микропредприятие с численность персонала от 1 до 15 человек. Учреждено ООО “ХЕВЕЛ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ” (Уфа).

ИА “Орелград”