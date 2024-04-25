В Орле открывается магазин продукции местных производителей

25.4.2024 | 14:02 Новости, Экономика

Открытие состоится завтра.

Фото: oreltimes.ru

Первый магазин региональной сети «Орловское Качество» будет работать на улице Комсомольской, 13-В. Точка откроется завтра в 11 часов.

Проект реализует кластер пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области совместно с региональным правительством и Ассоциацией «Орловское Качество». Также инициативу поддерживает  региональный центр «Мой бизнес», рассказавший об этой новости в своих соцсетях.

«Целью данного проекта является создание инфраструктуры для популяризации и реализации качественной продукции орловских товаропроизводителей. Особенно тех, которые не имеют выхода в крупные торговые сети. Они, как правило, представляют свою продукцию на ярмарках выходного дня. Мы же предлагаем площадку для ежедневной торговли», – рассказала руководитель кластера Татьяна Куницына.

Также в магазинах сети «Орловское качество» будут представлены подарочные форматы продукции для гостей нашего города.

На церемонии открытия организаторы обещают много сюрпризов. В частности, запланирована дегустация крафтовых орловских сыров.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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