В Орле открывается магазин продукции местных производителей

Открытие состоится завтра.

Первый магазин региональной сети «Орловское Качество» будет работать на улице Комсомольской, 13-В. Точка откроется завтра в 11 часов.

Проект реализует кластер пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области совместно с региональным правительством и Ассоциацией «Орловское Качество». Также инициативу поддерживает региональный центр «Мой бизнес», рассказавший об этой новости в своих соцсетях.

«Целью данного проекта является создание инфраструктуры для популяризации и реализации качественной продукции орловских товаропроизводителей. Особенно тех, которые не имеют выхода в крупные торговые сети. Они, как правило, представляют свою продукцию на ярмарках выходного дня. Мы же предлагаем площадку для ежедневной торговли», – рассказала руководитель кластера Татьяна Куницына.

Также в магазинах сети «Орловское качество» будут представлены подарочные форматы продукции для гостей нашего города.

На церемонии открытия организаторы обещают много сюрпризов. В частности, запланирована дегустация крафтовых орловских сыров.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»