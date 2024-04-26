Доход орловских самозанятых достиг 8,4 миллиарда рублей

Государству самозанятые перечислили 317 миллионов рублей в виде налогов.

Любопытные статистические данные привело Управление ФНС России по Орловской области. Сообщается, что за время действия специального режима «Налог на профессиональный доход» орловские самозанятые получили более 8,3 миллиарда рублей дохода, перечислив государству свыше 317 миллионов рублей в виде налогов. Средний чек составил 1046 рублей. В будущем показатели будут только расти, поскольку в регионе растет количество граждан, желающий применять специальный налоговый режим.

«По состоянию на 1 апреля 2024 года в Орловской области зарегистрировано свыше 34,1 тысячи самозанятых, что на 10,5 тысячи больше, чем годом ранее, – сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно самостоятельно в бесплатном мобильном приложении «Мой налог» или в кабинете налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России. Понадобится только паспорт».

Если у гражданина имеется зарегистрированный на сайте ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», то зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через него, с помощью логина и пароля. Кроме того, стать самозанятым можно с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг или обратившись в уполномоченные банки, список которых можно найти на сайте налоговой службы.

«Режим «Налог на профессиональный доход» позволяет легально вести бизнес и получать доход от постоянной работы или подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность», – напоминают в УФНС. Кстати, в 2023 году в Орловской области «в целях популяризации предпринимательства среди молодежи» была введена льготная ставка за поручительство для молодых предпринимателей, начинающих предпринимателей и самозанятых. Согласно официальным данным, в течение прошлого года в регионе с молодыми предпринимателями было заключено 10 договоров поручительства на общую сумму 14,4 миллиона рублей, что позволило им получить финансирование в размере 38,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»