Ливны заказали проект капремонта моста

26.4.2024 | 7:03 ЖКХ, Новости

Сооружение расположено на улице Свердлова орловского райцентра.

Фото: АО “ИРК “Принт-ТВ”

На участие в электронном аукционе было подано две заявки. Победителем стало ООО «Центр дорожного проектирования» из Воронежа. Цена контракта – 6 464 72 рубля 50 копеек.

Полная длина моста через реку Ливенку – 56,9 метра, ширина – 9,3 метра. В обязанности подрядчика входят разработка проектной документации и определение сметной стоимости работ. Последующий капремонт должен обеспечить доведение транспортно-эксплуатационных  показателей объекта до нормативных значений.

Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации ожидается до 31 октября 2024 года, указано в контракте, опубликованном в ГИС «Закупки».

ИА “Орелград”


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