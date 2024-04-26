Прокуратура подправила орловский лесной закон

Первоначальная версия документа не соответствовала требованиям федерального законодательства.

Депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции утвердили поправки в региональный закон «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Орловской области». В первом чтении он рассматривался на предыдущей сессии регионального парламента, тогда предполагалось принять его сразу в двух чтениях. Однако по законопроекту был высказан ряд замечаний, и второе чтение было отложено на месяц. В новой редакции законопроекта были учтены замечания прокуратуры Орловской области.

«Первоначальный текст проекта закона предусматривал полномочия органа государственной власти региона по утверждению плана противопожарного обустройства лесов на территории лесничества независимо от права собственности на лесные участки, что не отвечало требованиям федерального законодательства, – сообщила пресс-служба надзорного ведомства. – В соответствии с положениями Лесного кодекса РФ такими полномочиями наделены также органы местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности».

Руководствуясь отрицательным заключением прокуратуры, законопроект ко второму чтению был скорректирован. Депутаты одобрили ту версию законопроекта, которая не противоречит действующему федеральному законодательству. «В целях формирования единого правового пространства и реализации полномочий в сфере правотворчества прокуратурой области будет продолжено взаимодействие с Орловским областным Советом народных депутатов», – подчеркнули в прокуратуре региона.

Напомним, проект закона был подготовлен в связи с изменениями, внесенными в Лесной кодекс и расширяющими полномочия органов государственной власти субъектов РФ. В перечень таких полномочий вошла разработка и утверждение плана противопожарного обустройства лесов по согласованию с федеральным органом власти, осуществляющим государственный лесной надзор. «Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области», – следует из пояснительной записки к нему.

ИА «Орелград»