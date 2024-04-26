Энергетики заявили о росте числа потребителей

Гарантирующий поставщик электроэнергии подвел итоги производственной деятельности.

Компания «Орловский энергосбыт», имеющая статус гарантирующего поставщика электроэнергии, опубликовала результаты своей производственной деятельности по итогам первого квартала 2024 года. Из отчета следует, что за указанный период времени доля компании на розничном рынке Орловской области составила 86,3 процента, что на 1 процент ниже аналогичного показателя прошлого года.

«Объем реализации электроэнергии на розничном рынке за первый квартал 2024 года составил 647,3 миллиона кВт*ч, что на 6 процентов больше объема реализации электроэнергии на розничном рынке за аналогичный период 2023 года, – отмечают энергетики. – Объем реализации электроэнергии на розничном рынке Орловской области вырос за счет роста потребления в компаниях производственной сферы».

Количество потребителей электроэнергии, пользующихся условиями указанной компании, за год выросло на 2 процента. По итогам первого квартала 2023 года оно составляло 345 377 потребителей, а в этом году увеличилось до 351 445. Рост показателя в компании связывают с расторжением договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом потребителей на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком.

«Мы стремимся обеспечить клиентам удобство взаимодействия с компанией, – говорит глава компании Юрий Юрьев. – В первом квартале в новом помещении с оборудованной зоной ожидания начал работать Хомутовский клиентский офис. Дислокация офиса обусловлена в том числе территориальной доступностью: помещение расположено напротив автостанции, рядом с банком, магазинами и рынком. С первого квартала 2024 года мы сделали регулярным проведение Дней клиента, в ходе которых жители региона могут пообщаться с руководством компании. Мы готовы открыто обсуждать с клиентами вопросы энергоснабжения».

ИА «Орелград»