Новые правила доставки продуктов утвердили для соцработников

Сумки весом более 7 килограммов им таскать запрещено.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в «Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому». Документ в новой редакции зарегистрирован в Главном правовом управлении администрации губернатора и правительства Орловской области. Аналитический обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Так, приказом утверждены подушевые нормативы финансирования социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Кроме того, утверждены наименования и стандарты социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской области.

«В частности, подушевой норматив финансирования услуги по покупке за счет средств получателя социальных услуг и доставке на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов составляет 45,57 рубля, – сообщается в отчете аналитиков. – Услуга предоставляется по мере необходимости, но не менее одного раза в неделю при одном посещении в день в доступности до 1 километра (продолжительность – не более 40 минут за одно посещение)».

Согласно новым правилам, суммарный вес доставляемых продуктов или других товаров не должен превышать 7 килограммов за одно посещение. Приобретаемые продукты питания должны соответствовать установленным срокам годности, а по всем приобретенным товарам соцработник обязан отчитаться кассовыми чеками.

ИА «Орелград»