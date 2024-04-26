В Орле нарастили производство прицепов

Названы неожиданные лидеры по темпам роста производства.

Орелстат оценил динамику промышленного производства в Орловской области по итогам марта 2024 года. Сообщается, что индекс промышленного производства сохранил положительную динамику и вырос на 3 процента по отношению к марту 2023 года и на 1,2 процента по отношению к февралю 2024 года. По-прежнему наблюдается значительный рост объемов производства за период с начала года, он составил 13,3 процента по отношению к январю-марту 2023 года.

«Рост объемов промышленного производства в большинстве обрабатывающих отраслей замедлился, но сохранил положительную динамику, – отмечают при этом в Орелстате. – Однако есть и лидеры, которые в марте 2024 года существенно нарастили выпуск относительно марта 2023 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 64,9 процента, металлургической продукции – на 54 процента, электрического оборудования – на 36,3 процента».

Начало постепенно восстанавливать показатели текстильное производство. Так, в марте 2024 года по сравнению с февралем производство текстильных изделий увеличилось в 25,4 раза, однако по сравнению с мартом 2023 года сектор все еще минусует – минус 41,7 процента. Производство пищевых продуктов по сравнению с февралем 2024 года в регионе увеличилось на 6,7 процента, напитков – на 3,9 процента, резины и пластмассовых изделий – на 35,5 процента, изделий из дерева и пробки – на 54,3 процента.

В то же время в марте по отношению к февралю 2024 года производство бумаги сократилось на 13,4 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 14 процентов, металлургическое производство – на 17,3 процента, мебели – на 35,1 процента, ремонт и монтаж машин и оборудования – на 11, 8 процента, производство готовых металлических изделий – на 5,5 процента.

«Лидером среди секторов, включаемых в расчет индекса и показавших существенный рост к соответствующему месяцу и периоду прошлого года, является сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – плюс 11,3 процента и плюс 25,3 процента соответственно, – сообщает Орелстат. – Также в положительной зоне расположились обрабатывающий сектор – плюс 1,9 процента и плюс 10,9 процента соответственно и энергетический сектор – плюс 7,2 процента и плюс 21,3 процента соответственно. В сырьевом секторе, как и в феврале 2024 года, сохраняется спад добычи полезных ископаемых – минус 13,7 процента и минус 15,5 процента соответственно».

ИА «Орелград»