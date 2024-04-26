Фонды музея Тургенева пополнил архив его внучатого племянника

Пополнение коллекции прошло в конце марта текущего года.

Как сообщает Орловский объединенный государственный литературный музей Тургенева (ОГЛМТ) на заседании экспертной фондово-закупочной комиссии в конце марта были представлены материалы, поступившие из Пензы. Фонды музея пополнил архив Николая Вырубова, внучатого племянника Афанасия Фета и Ивана Тургенева. В ОГЛМТ создан фонд под №76, посвященный Вырубову и включающий в себя более 200 единиц музейных предметов.

«На этот раз наша коллекция пополнилась ценными документами и фотографиями, которые проливают свет на удивительную родословную Николая Васильевича, глубоко укорененную в русскую историю, – сообщили в музее. – Новые материалы в количестве 100 единиц перешли в фонды «Редкая книга» (2 единицы), «Рукописно-документальный фонд» (27 единиц), фонд «Изобразительные источники» (71 единица)».

В учреждении отмечают огромный вклад Вырубова в культурное наследие России, передавшего передал в государственные музеи Пензы, Орла и Москвы редкие материалы, восстанавливающие некогда утраченные фрагменты истории Отечества. Как пояснили в ОГЛМТ, жизнь Вырубова тесно связана с Орлом. Первые годы он провел в доме своей бабушки Ольги Васильевны Галаховой (урожденной Шеншиной). Сейчас в этом здании располагается музей Тургенева. Позже семья эмигрировала в Европу.

«Этот человек удивительным образом впитал в себя самое лучшее из двух противопоставленных друг другу культур, став национальным героем как для России, так и для Франции, – говорят в музее. – С началом второй мировой войны в 1940 году он вступил в освободительные войска Франции. «Добровольное участие в войне стало честью моей жизни,– вспоминал Николай Васильевич. — Я чувствовал необходимость сделать что-то для Франции. Кроме того, своим долгом русского, находясь за границей, я считал поддержать честь своего рода». Среди военных наград Николая Васильевича самый редкий и почетный орден Франции — Крест Освобождения, учрежденный генералом де Голлем».

ИА «Орелград»