В Орле убийце из автобуса предъявили обвинения

26.4.2024 | 16:55 Криминал, Новости

Суд состоится в ближайшее время.

Фото: vk.com/vk_orel

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемому 44 года. Мужчина является жителем Орла.

Громкое преступление произошло в феврале этого года на остановке «Дом моды». Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, зашёл в автобус. Орловец начал требовать, чтобы водитель провёз его бесплатно.

В конфликт вмешался один из пассажиров. Тогда агрессор ударил его в шею туристическим ножом. Потерпевший скончался.

Уголовное дело направлено в Заводской районный суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»


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