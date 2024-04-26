В Орле убийце из автобуса предъявили обвинения

Суд состоится в ближайшее время.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемому 44 года. Мужчина является жителем Орла.

Громкое преступление произошло в феврале этого года на остановке «Дом моды». Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, зашёл в автобус. Орловец начал требовать, чтобы водитель провёз его бесплатно.

В конфликт вмешался один из пассажиров. Тогда агрессор ударил его в шею туристическим ножом. Потерпевший скончался.

Уголовное дело направлено в Заводской районный суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»