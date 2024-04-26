В Орле дадут гала-концерт «Радуга танца»

В нем выступят участники одноименного фестиваля хореографического искусства.

Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, 28 апреля в 13:00 в Орле начнется на гала-концерт Межрегионального конкурса фестиваля хореографического искусства «Радуга танца». Площадкой для его проведения выбрана Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой. Конкурс стартовал еще в марте, в нем приняли участие 69 коллективов и 59 солистов, а также дуэты и трио.

«Обширна и география фестиваля, а это коллективы из Ливенского, Корсаковского, Свердловского районов, Орловского муниципального округа и городов Ливны, Мценск, Орел, – перечислили в Центре. – В конкурсе приняли участие четыре коллектива из Воронежской области и по два коллектива из Калужской, Липецкой, Курской и Тульской областей, а также коллективы с новых территорий – Донецкой Народной Республики, из Горловки и Донецка».

В программу анонсированного мероприятия включена церемония награждения победителей конкурса и заключительный концерт участников некоторых номинаций: народно-сценический танец; русский танец, основанный на областных особенностях регионов России; стилизация народного танца; детский танец; классический танец. Напомним, что в этом году областной центр народного творчества решил расширить рамки фестиваля и включил в его программу различные направления хореографии.

Целью конкурса является создание условий для развития хореографического искусства, поддержка исполнителей, преподавателей и балетмейстеров. Задачи: популяризация хореографического искусства, эстетическое воспитание подрастающего поколения, выявление талантливых исполнителей и ведущих творческих коллективов в области хореографического искусства и др. Кроме того, подлобные мероприятия всегда становятся хорошей площадкой для общения и обмена опытом творческой работы.

Отборочный этап Межрегионального конкурса-фестиваля «Радуга танца» завершился 14 апреля. В его рамках работали две площадки по просмотру номеров: в концертном зале – ансамбли, коллективы, в малом зале выступали солисты и дуэты. В Центре заверили, что компетентное жюри в каждом зале справедливо оценивало творчество, попутно заряжаясь яркой энергией танца. «Зрители с удовольствием погрузились в танцевальную атмосферу конкурса и поддерживали участников аплодисментами», – подытожили в учреждении.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»