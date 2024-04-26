На Орловщине задержали курьера мошенников из Москвы

26.4.2024 | 11:35 Криминал, Новости

20-летний парень успел поучаствовать в двух преступлениях.

Жертвами мошенников стали пенсионерки из Железнодорожного района Орла и Орловского муниципального округа (из деревни Хардиково). Они передали курьеру по 100 и 180 тысяч рублей соответственно.

Мошенники звонили орловчанкам от имени сотрудников Центрального банка. Они убеждали женщин, что их денежные средства могли быть использованы для финансировании противоправной деятельности за границей. Наличные средства, якобы, временно изымались для сверки номеров на банкнотах.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД, деньги у пенсионерок забирал 20-летний уроженец Москвы, временно проживающий в Орле. Незаконную работу он нашёл через мессенджер. Подозреваемый переводил средства «работодателям», оставляя себе от 1,5% до 5% как вознаграждение.

В данный момент молодой человек взят под стражу. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»


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