Орловский суд вынес приговор гражданину Таджикистана

Иностранец обвинялся в нападении с использованием оружия.

Преступление произошло в октябре минувшего года. Иностранец поссорился со своим знакомым. В качестве последнего аргумента гражданин Таджикистана использовал нож.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, нападавший нанёс потерпевшему ножевое ранение в область груди. Оно повлекло за собой тяжкий вред здоровью.

Дело рассматривал Ливенский районный суд. В итоге иностранца приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.

Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»