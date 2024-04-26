Орловский суд вынес приговор гражданину Таджикистана

26.4.2024 | 12:22 Криминал, Новости

Иностранец обвинялся в нападении с использованием оружия.

Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Преступление произошло в октябре минувшего года. Иностранец поссорился со своим знакомым. В качестве последнего аргумента гражданин Таджикистана использовал нож.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, нападавший нанёс потерпевшему ножевое ранение в область груди. Оно повлекло за собой тяжкий вред здоровью.

Дело рассматривал Ливенский районный суд. В итоге иностранца приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.

Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


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