В Орле задержан оперуполномоченный УМВД

26.4.2024 | 11:01 Криминал, Новости

Полицейский подозревается в мошенничестве.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Известно, что подозреваемый является старшим оперуполномоченным отделения по раскрытию преступлений имущественной направленности Отдела полиции №1 города Орла (по Железнодорожному району). В эту среду мужчина получил от жительницы города 30 тысяч рублей. В обмен на это он пообещал ей оказать содействие в принятии нужного решения по материалу доследственной проверки.

Однако по факту на этот момент полицейский уже был отстранён от своих обязанностей, поэтому не мог предоставить заявленную «услугу». Его предложение являлось обманом.

Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Скорее всего, он будет ждать суда под стражей.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Орловской области (при содействии Управления МВД по нашему региону).

В пресс-службе УМВД дополнительно рассказали, что женщина, передавшая деньги полицейскому, подозревалась в мелком хищении из магазина. Преступление выявили оперативники службы собственной безопасности полиции (во взаимодействии с ФСБ).

Руководство регионального Управления МВД назначило служебную проверку. Если вина данного сотрудника официально подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также он понесёт наказание в установленном законом порядке.

Ранее стало известно, что в Курске по делу о призывах к терроризму задержали иностранного студента из Орла.

Фото: СУ СК России по Орловской области
Фото: СУ СК России по Орловской области

ИА «Орелград»


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