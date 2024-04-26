На Орловщину доставят 17,5 тысяч тонн технической соли

Она используется для изготовления пескосоляной смеси.

Об этом рассказало предприятие «Дорожная служба».

Здесь решили готовиться к зиме ещё до наступления лета. «Дорожная служба» уже ведёт активную работу по закупке ингредиентов для смеси из соли и песка.

Поставки уже начались. Ожидается, что в область прибудет 17 тысяч 570 тонн технической соли.

Её доставят железнодорожным и автомобильным транспортом. Так, на поездах соль завезут на станции «Стальной конь» (6300 тонн), «Ливны-1» (3710), «Хомутово» (2800), «Хотынец» (2660), «Кромы» (2100). Ещё около 5 тысяч тонн доставят на машинах.

ИА «Орелград»