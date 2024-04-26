Орловщина поможет развивать промышленность в ЛНР

Заключено соответствующее соглашение.

Его подписали руководители Фондов развития промышленности ЛНР и Орловской области. Соглашение заключили в ходе визита представителей орловского ФРП в Луганск. Об этом сообщили в правительстве нового региона.

Как рассказала глава фонда в ЛНР Виолетта Воробьёва, республика рассматривает Орловщину как перспективную площадку для своих производителей. Это касается как сбыта готовой продукции, так и поиска поставщиков оборудования, комплектующих и материалов.

«У коллег из Орла есть интересный опыт проведения межрегиональных бирж контактов – мероприятий, на которых промышленники могут провести переговоры с поставщиками, подрядчиками и заказчиками в уникальном формате прямых контактов между руководителями организаций», – указала Воробьёва. Кроме того, для Луганска может оказаться полезным опыт нашего региона по части предоставления займов (совместно с федеральным ФРП).

Также в ходе визита представители орловского Фонда познакомились с промышленным комплексом республики. Напомним, в нашей области ФРП возглавляет Олег Копин.

ИА «Орелград»