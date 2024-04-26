Орловцы вместо спортзала получили магазин

Жители «Наугорки» разочарованно обсуждают грядущее открытие в соцсетях.

На набор сотрудников в магазин обратил внимание «ИнфоОрел». Жители микрорайона пару лет назад очень обрадовались, когда им сообщили: на пустыре между моргом и жилыми домами построят то ли спортзал, то ли спортивную школу. 2024 год разрушил мечты.

Историю участка можно отследить в группе «Новостройки Орла». В начале строительства микрорайона он был отведён под многоуровневый гараж. Далее выяснилось, что объект неактуален. Тогда там решили возвести жилой дом. Однако в границах частично располагался лес. Участок урезали по зеленым насаждениям, после чего оказалось, что для многоквартирного дома он стал мал. Тогда придумали отдать его под строительство спортивного объекта. В 2017 году сдали в аренду. Категория земель – обеспечение занятий спортом в помещениях. Его арендует ООО “Проект 102” (ИНН: 5753038203), начиная с 19.07.2017 по 31.05.2027, рассказал в группе Виктор Каплинский. (Кому сейчас принадлежит объект – неизвестно).

На публичной карте отмечено, что объект под номером 57:25:0010303:558 площадью 949 кв. м введен в эксплуатацию в 2023 году. Земельный участок 57:25:0010303:5589 площадью 2646 кв. м относится к категории культурно-досуговой деятельности. Объявление же на здании не вызывает особых сомнений в назначении.

В Орле немало примеров таких резких перемен планов. На картинках ниже “детское кафе” на улице Веселой и “музей” за Ледовой Ареной на “Наугорке”.

ИА “Орелград”