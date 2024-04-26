Орловские полицейские помогли задержать подозреваемого в давнем убийстве

26.4.2024 | 13:29 Криминал, Новости

Он находился в федеральном розыске 30 лет.

Фото: orenburg.media

Преступление произошло в июне 1994 года. По версии следствия, мужчина убил жителя Ростовской области и похитил у него 18 миллионов рублей. Тогда же его обвинили в розыск.

Задержать данного гражданина удалось только сейчас – в Оренбургской области. Как сообщает «Оренбург медиа», местная полиция действовала совместно с орловскими коллегами.

В настоящее время задержанного этапируют в Ростовскую область. Здесь состоится суд по его делу.

Ранее стало известно, что орловского полицейского заподозрили в мошенничестве.

ИА «Орелград»


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